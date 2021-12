Covid: Eurotunnel, stop a cittadini Gb dopo misure Francia

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Eurotunnel ha annunciato che i cittadini britannici non potranno più transitare in macchina in Francia per raggiungere i Paesi di residenza in Ue a causa delle nuove restrizioni Covid imposte da Parigi. Sono esclusi i britannici con residenza in Francia.

"A seguito della decisione del governo francese del 28/12/2021, a meno che non abbiano la residenza francese, i cittadini britannici sono ora considerati cittadini di paesi terzi e non possono più transitare in Francia su strada per raggiungere il loro paese di residenza nell'Ue", è scritto nella nota pubblicata sul sito di Eurotunnel. (ANSA).