Covid: a New York 67.000 casi in 24 ore, nuovo record

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Lo stato di New York ha registrato un nuovo record di nuovi casi di Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 67.000. Lo afferma il governatore Kathy Hochul, sottolineando di aver ordinato 37 milioni di kit per effettuare i test. I ricoveri sono saliti di 594 unità a quota 6.767, mentre i decessi sono stati 97. (ANSA).