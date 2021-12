Scoperta al museo etrusco, l'elmo dei due guerrieri

(di Silvia Lambertucci) (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Forgiato nel bronzo a Perugia, poco prima della metà del IV secolo a.C. per un soldato locale, forse un mercenario. Per poi arrivare chissà come a Vulci, dove qualche anno più tardi divenne il vanto di un secondo guerriero, così orgoglioso di quel suo copricapo militare da portarselo nella tomba insieme a tutto il suo ricco corredo. A novant'anni dal ritrovamento, un'iscrizione appena interpretata apre uno squarcio di grande suggestione su un frammento di vita di 2400 anni fa. "Una storia rimasta nascosta sotto gli occhi di tutti" spiega all'ANSA l'etruscologo Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Perché il magico e anche il paradosso di questa scoperta, racconta, è che sia avvenuta proprio all'interno del museo, dove l'elmo in questione era esposto già dal 1935. Solo che nessuno aveva notato quanto era stato inciso al suo interno, un particolare che rende questo reperto estremamente importante e raro, visto che in tutto il mondo - se si eccettua un deposito rituale di 150 elmi rinvenuto a Vetulonia all'inizio del '900 con almeno 60 esemplari tutti contraddistinti dal medesimo nome gentilizio - sono circa 10 le armi di questo tipo documentate in ambito etrusco e italico tra il VI e il III secolo a.C.

Tutto è cominciato nel 2019, racconta Nizzo, con una richiesta di studio per la digitalizzazione 3d di armi antiche condotta da un team neozelandese. Il dipendente incaricato di prelevare l'elmo nota qualcosa e allerta il direttore. Scattano i controlli, si cerca negli archivi per vedere se quell'iscrizione era stata studiata e interpretata, ma presto appare chiaro che quelle sette lettere che l'incisore aveva vergato a freddo da sinistra a destra componendo la parola "harn ste" all'interno del paranuca non erano mai state studiate. Il motivo rimane un mistero anche perché gli scavi, avviati nel 1928 da Ugo Ferraguti e Raniero Mengarelli, erano stati condotti con estrema cura usando un metodo scientifico dopo anni di saccheggi indiscriminati: "Chissà, forse l'iscrizione non si vedeva -ragiona Nizzo- quando l'elmo è stato recuperato dalla tomba 55 nella necropoli dell'Osteria di Vulci doveva essere incrostato di terra e ossidato". (ANSA).