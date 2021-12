Omicron: in Gb altri 17 mila casi, totale supera 177 mila

(ANSA) - LONDRA, 28 DIC - Nel Regno Unito sono stati registrati altri 17.269 contagi della variante Omicron del coronavirus nell'ultimo giorno. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Uk Health Security Agency (Ukhsa). Il totale arriva così a 177.201, sebbene dal 23 dicembre manchino i dati di Scozia o Galles per via del periodo di festività. Il numero totale di decessi in Inghilterra causati da Omicron è salito a 49. Mentre i ricoveri ospedalieri, sempre per via della mutazione, sono arrivati a 668. (ANSA).