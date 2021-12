Energia: Salvini, nel nuovo Piano nazionale anche il nucleare

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Con il rischio di un blackout energetico non c'è spazio per i no ideologici: l'Italia deve sfruttare ogni mezzo per abbassare, oggi e in futuro, i costi delle bollette. Proprio per questo la Lega proporrà al governo nel "Piano nazionale per la sicurezza energetica" che, oltre alle rinnovabili, preveda anche maggiore produzione di gas e, soprattutto, il ritorno alla ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, che è già realtà e lo sarà fra pochi anni in numerosi Paesi europei". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini su twitter. (ANSA).