Colloqui Usa-Russia su Ucraina e sicurezza il 10 gennaio

(ANSA) - WASHINGTON, 27 DIC - Stati Uniti e Russia avvieranno il prossimo 10 gennaio negoziati sulle tensioni in Ucraina e sul controllo delle armi nucleari: lo ha detto all'Afp un portavoce della Casa Bianca per le questioni di sicurezza.

"Gli Stati Uniti sono desiderosi di avviare un dialogo con la Russia", ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. Un incontro tra Russia e Nato potrebbe poi aver luogo il 12 gennaio, seguito il 13 gennaio da un incontro tra la Russia e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), di cui fanno parte gli Stati Uniti, ha aggiunto il portavoce. (ANSA).