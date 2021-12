Salvini, in settimana a Draghi piano nazionale energia

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - E' "urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica.

Necessario tagliare tasse e costi delle bollette, per evitare a milioni di italiani e migliaia di imprese e artigiani un inverno 'buio e freddo'". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un tweet in cui annuncia "entro la settimana, le proposte della Lega al governo". (ANSA).