Morto Jean-Marc Vallee, regista Dallas Buyers Club e Wild

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Da Dallas Buyers Club e Wild alla prima stagione di Big Little Lies. Il mondo del cinema piange la morte a soli 58 anni del pluripremiato regista canadese Jean-Marc Vallee. Non sono state ancora rese note le cause del decesso, avvenuto alla periferia di Quebec City.

Divenne celebre nel 2005 con la commedia drammatica C.R.A.Z.Y., premiato al Toronto International Film Festival e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2005, che racconta il percorso di un uomo alla ricerca della propria sessualità e a farsi accettare dal padre. Nel 2009 dirige The Young Victoria, ambientato nei primi anni di regno della regina interpretata da Emily Blunt e prodotto anche da Martin Scorsese.

Il film ricevette tre candidature agli Oscar 2010 e vinse quello per i migliori costumi, oltre che due Bafta e un Critics' Choice Movie Award. Nel 2013 arriva il settimo film, Dallas Buyers Club, che narra la storia vera di un elettricista texano che riceve la diagnosi di Aids ed è stato interpretato da Matthew McConaughey con Jared Leto e Jennifer Garner. McConaughey e Leto sono stati premiati con l'Oscar. Nel 2014 dirige Wild, basato sulle memorie scritte da Cheryl Strayed e sceneggiato da Nick Hornby con protagonista Reese Witherspoon, che ha ricevuto due candidature all'Oscar.

Ha avuto successo anche nel mondo delle serie tv Big Little Lies, con Reese Whiterspoon e Nicole Kidman, che ha vinto numerosi Emmy, e sempre con Hbo la serie Sharp Objects con Amy Adams. (ANSA).