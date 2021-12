M5S, turismo in ginocchio, subito aiuti da Cig a stop Imu

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Bisogna intervenire subito con ristori e aiuti" per il turismo che è "in ginocchio" a causa dei "pur comprensibili interventi dei governo per limitare i contagi" Covid. Così Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera, illustrando il contenuto di una mozione depositata a Montecitorio, augurandosi un intervento "corale, unanime del Parlamento".. Si chiede "di estendere anche al 2022 le misure di ristoro e sostegno per le imprese che hanno riportato un calo considerevole del fatturato, così come è stato fatto nei primi mesi, prolungando la cassa integrazione e la tax credit ed esentando le strutture dal pagamento dell'Imu per il 2022".

