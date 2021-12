Israele: Bennett, piano per raddoppiare abitanti del Golan

(ANSA) - TEL AVIV, 24 DIC - Il governo israeliano ha messo a punto un progetto ambizioso per l'estensione della presenza ebraica nelle alture del Golan e si appresta ad approvarlo domenica in una seduta straordinaria del governo. "Si tratta non solo di progetti pratici - ha affermato il premier, Naftali Bennett - ma c'è anche un elemento dichiarativo importante. Il Golan non è più in discussione. In Israele c'è un consenso che va dalla destra alla sinistra, ossia che il Golan è nostro".

Il quotidiano Israel ha-Yom ha anticipato che Israele progetta di raddoppiare la popolazione ebraica del Golan con l'aggiunta di 23 mila persone. Il progetto include la costruzione di due nuovi insediamenti, Assif e Meitar, ciascuno dei quali avrà 2.000 alloggi. Ingenti fondi saranno inoltre investiti per fare del Golan "il centro principale di energia 'verde' in Israele". "Vogliamo trasformare il Golan - ha spiegato Bennett al giornale - in una zona dinamica e prosperosa, che attragga le giovani coppie".

Israele ha occupato il Golan nella guerra dei sei giorni (1967) e nel 1981 vi ha esteso a propria legislazione. Nel 2019 gli Usa hanno riconosciuto il Golan quale parte integrante di Israele. (ANSA).