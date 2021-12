Esercito: nel 2021 impegnati 7mila uomini sul territorio

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Questa mattina il Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha fatto visita ad alcuni tra gli uomini e donne della Forza Armata in servizio durante le festività nelle operazioni nazionali e nei servizi presidiari istituzionali su Roma, ringraziando per l'operato svolto a tutela della collettività. Per tutto il 2021, l'Esercito "ha continuato a impiegare - si afferma in una nota - circa 7 mila soldati italiani sul territorio nazionale in favore dei cittadini e delle Istituzioni locali.

In oltre 50 provincie italiane, infatti, proseguono le attività di concorso alle Forze dell'Ordine, dal contrasto alle attività criminali sino alla prevenzione di possibili attacchi terroristici, cui si aggiunge, su tutto il territorio nazionale, il supporto al servizio sanitario nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica". In particolare, l'Esercito, in stretto coordinamento con le altre Forze Armate, rende disponibili tutte le capacità in termini di personale sanitario, personale addetto alla logistica, mezzi e materiali per l'esecuzione della campagna vaccinale e il contenimento del coronavirus. (ANSA).