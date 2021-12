Covid: 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Sono oltre 5,6 milioni gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid: è quanto si evince dalla lettura del report del governo sui vaccini, aggiornato a questa mattina, sulla base del quale risultano - senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni - 5.683.275 persone che non hanno fatto la prima dose. In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.221.454) e in quella 50-59 anni (1.038.570); in termini percentuali è invece tra i 12-19enni dove c'è la fetta più ampia: il 18,47%, che corrisponde a 854.716 persone su una platea di 4.627.514.

Nell'ultima settimana sono state somministrate oltre 500mila dosi di vaccino anti covid al giorno. In base al report settimanale del governo aggiornato a questa mattina, le somministrazioni complessive sono state 3.665.076, con una media di oltre 523mila al giorno. Le dosi complessivamente inoculate dall'inizio della campagna vaccinale sono invece 107.934.696. (ANSA).