Putin, reazione positiva Usa a nostre proposte sicurezza

(ANSA) - MOSCA, 23 DIC - La Russia in generale al momento vede "una reazione positiva" degli Usa alle proprie proposte di garanzie di sicurezza: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la sua conferenza stampa annuale. Lo riporta la Tass. "A questo proposito, vorrei sottolineare che in generale noi al momento vediamo una reazione positiva. I partner americani ci dicono che sono pronti all'inizio di questa discussione, di queste trattative all'inizio dell'anno a Ginevra. I rappresentanti delle due parti sono stati designati.

Spero che lo sviluppo della situazione seguirà proprio questa via", ha detto Putin. (ANSA).