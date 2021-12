Capodanno, a Pisa annullati concerto Venditti e festeggiamenti

(ANSA) - PISA, 23 DIC - "Ci abbiamo provato a regalare alla città un San Silvestro sereno ma con i contagi in rapida risalita non ci sono più le condizioni per garantire spettacoli sicuri, e per questo abbiamo deciso di annullare il concerto gratuito di Antonello Venditti in piazza dei Cavalieri e tutti gli altri festeggiamenti pubblici". Così il sindaco di Pisa, Michele Conti, durante la tradizionale conferenza stampa prenatalizia. "Abbiamo annullato anche i fuochi d'artificio - ha spiegato - per evitare di favorire qualunque situazione di pericolo legata ad eventuali assembramenti. La nostra amministrazione, dall'inizio della pandemia, ha sempre seguito rigorosamente le indicazioni che provengono dal mondo scientifico e anche questa volta, senza esitazioni, abbiamo ascoltato i medici che sconsigliavano fortemente queste situazioni". (ANSA).