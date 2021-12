Omicron: New Delhi vieta celebrazioni per Natale e Capodanno

(ANSA) - NEW DELHI, 22 DIC - Vietati a New Delhi tutti gli eventi e le celebrazioni collettive per Natale e Capodanno.

L'agenzia municipale per la gestione dei disastri della capitale indiana ha reso nota la decisione motivandola con la minaccia della variante Omicron del Covid-19.

Il divieto riguarda tutte le iniziative culturali, religiose, sociali, politiche o di intrattenimento. L'agenzia ha sottolineato che sono state registrate crescenti violazioni delle norme di precauzione contro il Covid in numerose occasioni recenti.

I casi di Omicron in India a oggi sono 213, con la maggiore concentrazione a Delhi, che ha registrato 57 positivi alla variante e nel Maharashtra, lo stato di cui è capitale Mumbai, con 54 casi, secondo i dati diffusi dal ministero alla Salute.

