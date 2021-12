Bolivia: maltempo, almeno 14 morti e migliaia di senzatetto

(ANSA) - LA PAZ, 22 DIC - Un'ondata di maltempo coincisa con l'inizio della stagione umida ha causato per il momento in Bolivia la morte di 14 persone e danni alle abitazioni di migliaia di persone.

In una intervista con la radio Exito, il viceministro della Difesa civile, Juan Carlos Calvimontes, ha precisato che alle prime nove vittime fatali dei giorni scorsi dovute alle piogge battenti e allo straripamento dei fiumi, se ne sono aggiunte ora altre cinque frutto di incidenti legati all'impraticabilità delle vie di comunicazione stradale.

L'emergenza, ha infine detto, riguarda cinque dei nove dipartimenti boliviani, mentre, in base a quanto riferito dalla Protezione civile, la distruzione o il danneggiamento di numerose case ha costretto migliaia di persone a trasferirsi in rifugi di emergenza allestiti in varie località. (ANSA).