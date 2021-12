Ucraina: Stoltenberg, concentrazione truppe Mosca continua

(ANSA) - BRUXELLES, 21 DIC - "L'ammassamento di truppe continua": lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg durante una conferenza stampa riferendosi all'aumento della presenza di mezzi e militari russi al confine con l'Ucraina.

"Faremo tutto il necessario per assicurare la sicurezza dei nostri alleati", ha proseguito il segretario generale sottolineando come al contempo "l'Alleanza atlantica rimane pronta al dialogo per favorire la de-escalation". (ANSA).