Onu,Bielorussia e Polonia hanno negato accesso nostro team

(ANSA) - GINEVRA, 21 DIC - L'Onu ha dichiarato che ad una sua squadra inviata per indagare sulla crisi dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia non è stato concesso l'accesso in nessuno dei due Paesi. Il team dell'ufficio per i diritti delle Nazioni Unite si era recato in Polonia, ma "non gli è stato concesso l'accesso all'area di confine riservata", ha detto ai giornalisti la portavoce Liz Throssell, aggiungendo che anche "la Bielorussia purtroppo non ha accettato la nostra richiesta di visita". (ANSA).