India:valanga voti a partito della Banerjee a Kolkata, 92,3%

(ANSA) - NEW DELHI, 21 DIC - Vittoria al di sopra di ogni previsione per il partito della governatrice del Bengala Occidentale Mamata Banerjee alle elezioni municipali di Kolkata, la capitale dello stato, tenutesi ieri.

Il suo Trinamool Congress ha avuto una valanga di voti, ottenendo il 92,36 % dei voti e 134 seggi su 144.

Il Bjp, il partito del premier, si attesta secondo, con appena tre dei cinque seggi che aveva in precedenza.

Il risultato conferma quello delle elezioni statali della scorsa estate, quando la formazione guidata dalla Banerjee conquistò 213 seggi sui 294 dell'assemblea.

In un tweet in cui annuncia di avere spazzato via tutti gli altri, la Banerjee si è congratulata con gli eletti per la vittoria e ha ricordato "l'impegno a servire chi ci ha eletti con la massima diligenza e riconoscenza. Ringrazio uno ad uno gli elettori della municipalità che ci hanno dato fiducia ancora una volta". (ANSA).