Covid: 90mila contagi in Gb, un milione di vaccini

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - Restano stabili attorno a quota 90.000 (90.629 nelle ultime 24 ore, circa mille meno di ieri, su 1,5 milioni di test giornalieri) i contagi totali da Covid censiti nel Regno Unito, alimentati dall'impennata della nuova variante Omicron. Lo indicano i numeri ufficiali, che danno i morti di nuovo in aumento a 172 (ma con il tradizionale recupero statistico di una parte di dati riferiti al weekend) Frena intanto l'incremento dei ricoveri e. in parallelo i vaccini si assestano sull'obiettivo fissato da governo del milione al giorno (con altre 900mila terze dosi booster, il cui totale copre ora il 52% dell'intera popolazione over 12). (ANSA).