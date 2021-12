Bollette: Salvini, chiedo Draghi tavolo urgente

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Chiederò oggi stesso al presidente Draghi, che ho sentito stamattina, di convocare un tavolo straordinario urgente sul tema bollette luce e gas mettendo attorno a un tavolo imprese, artigiani, sindacati e famiglie perché il costo delle bollette rischia di diventare un'emergenza e di avere al di là del covid, un inverno freddo e buio per milioni di italiani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini in una pausa della riunione con i ministri e sottosegretari del suo partito in corso a Roma. E ha specificato che spera ci sia "prima della fine dell'anno". (ANSA).