Tesla: Musk, quest'anno pagherò più di 11 miliardi in tasse

(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - "Per coloro che se lo chiedono, quest'anno pagherà più di 11 miliardi di dollari in tasse". Lo twitta il patron di Tesla Elon Musk tornando così a intervenire su un tema, quello delle aliquote fiscali, che lo appassionato di recente portandolo allo scontro con la senatrice democratica Elizabeth Warren, paladina di un inasprimento della pressione fiscale sui paperoni. (ANSA).