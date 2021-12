Sequi, parità genere non è solo tema equità ma anche efficienza

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "La parità di genere è un valore e si tratta non solo di un discorso ovvio di equità e diritti ma anche economico e di efficienza". o ha detto il segretario generale della Farnesina intervenendo al forum 'Il ruolo delle donne in diplomazia' nell'ambito della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo.

L'ambasciatore Sequi ha adottato il 15 ottobre una Circolare dedicata alla parità di genere che ribadisce l'obiettivo di adottare e sostenere i più elevati standard sulla parità di genere e sta lavorando anche a una nuova Circolare sui metodi di lavoro e il benessere organizzativo. "Queste circolari riflettono l'idea della Farnesina dei diritti e delle pari opportunità di cui parlava il ministro Di Maio", ha sottolineando ringraziando il titolare della Farnesina per gli impulsi dati su questi temi.

"La modernizzazione del ministero degli Esteri deve passare per una rivoluzione culturale, sono stati fatti grandi passi avanti ma non bastano ne servono altri", ha sottolineato il Segretario generale. (ANSA).