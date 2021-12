Quirinale:Meloni,rappresenti c.destra maggioranza in Italia

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Voto Berlusconi se conferma di volersi candidare. Ieri non gliel'ho chiesto a telefono... Poi queste cose si discutono di persona". Così il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1.

"Lui non deve guardarsi da Fratelli d'Italia, dopo di che è un Parlamento particolare in cui è difficile capire cosa rappresentano i tuoi interlocutori. I 101 di Prodi al confronto non sono niente. Mattarella mi sembra abbia detto di no, non si possono forzare le persone. Dopo presidenti che vengono dalla stessa area, potremmo avere un Presidente che rappresenta la maggioranza di centrodestra" (ANSA).