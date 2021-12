Manovra:salta la commissione della mattina,seduta alle 16

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Sconvocata la seduta della commissione Bilancio prevista per le 11.30 che avrebbe dovuto entrare nel vivo dell'esame della manovra. Al momento quindi i senatori torneranno a riunirsi alle 16: le votazioni potrebbero iniziare nel pomeriggio o nella seduta serale prevista per le 20.30. A quel punto dovrebbe scattare una maratona per arrivare domani a dare il mandato ai relatori. In corso la riunione di maggioranza dove si attendono le riformulazioni alle modifiche alla legge di bilancio. (ANSA).