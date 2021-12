Gli Inti-Illimani in Italia, live con Giulio Wilson

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Gli Inti-Illimani, storico gruppo cileno, torneranno in Italia a marzo 2022, nei teatri con il cantautore fiorentino Giulio Wilson, per cinque date del "Vale la pena Tour", in collaborazione con Amnesty International Italia a sostegno dei diritti umani e a tutela degli immigrati. Il live, che farà tappa il 13 marzo a Salsomaggiore Terme (data zero), il 14 marzo a Firenze, il 15 marzo a Bologna, il 17 marzo a Roma, il 18 marzo a Carpi (Modena), supporta le attività di Amnesty International Italia, il festival Voci per la Libertà e, nello specifico, la campagna di sensibilizzazione a tutela dei migranti. "Vale la pena", brano scritto da Wilson e cantato insieme agli Inti-Illimani, è stato registrato a Santiago del Cile durante le proteste popolari dell'ottobre 2019 contro l'aumento del carovita e la corruzione. Uscita in doppia versione, in italiano e in spagnolo, "Vale la pena" è una delle 13 tracce che compongono l'ultimo disco del cantautore, dal titolo "Storie vere tra alberi e gatti". "È un grande piacere aver scritto un brano assieme a degli artisti che hanno segnato la storia della musica mondiale - ha detto Giulio Wilson -. Presentarlo con loro, dal vivo in teatri prestigiosi è un vero onore. Vale la pena non ha confini e contiene uno slogan universale e di speranza, dedicato a tutti".

Con queste parole Jorge Coulón, leader degli Inti-Illimani, racconta il progetto: "Vale la pena credere nelle persone.

Dobbiamo costruire una società basata sulla fiducia e sull'affetto. Speriamo". "Siamo lieti e riconoscenti per questa collaborazione, che rinnova un importante legame tra musica e diritti umani e che siamo certi contribuirà a sensibilizzare il pubblico sulle campagne che accompagneranno le cinque tappe", ha detto Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia. (ANSA).