Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,68%)

(ANSA) - TOKYO, 20 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, con gli investitori che guardano con preoccupazione all'aumento dei casi della variante del Covid Omicron, mentre non si attenuano i timori di un rialzo dell'inflazione malgrado le misure decise dalla Fed.

In apertura il Nikkei registra una flessione dello 0,68% a quota 28.351.96, e una perdita di 193 punti. Sul mercato valutario lo yen guadagna terreno sul dollaro a 113,50, e sull'euro a 127,60. (ANSA).