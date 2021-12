Spagna: sono tre mesi dall'inizio dell'eruzione alle Canarie

(ANSA) - MADRID, 19 DIC - Il 19 settembre iniziava l'eruzione del vulcano di Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole Canarie, in Spagna. Tre mesi dopo, gli abitanti del luogo colpito dalla calamità attendono con il fiato sospeso una conferma scientifica della possibilità che il processo sia arrivato alla fine. Da giorni, infatti, arrivano segnali di un possibile esaurimento dell'attività vulcanica, anche se gli esperti che ne osservano gli sviluppi rimangono cauti e chiedono pazienza. Come spiegato dall'Istituto Geografico Nazionale stamattina, attualmente non si osservano emissioni e non si registra attività sismica vulcanica degna di nota.

Secondo il sistema europeo Copernicus, sinora la lava espulsa dal vulcano ha coperto oltre 1.240 ettari di terreno.

Centinaia di case e diverse aree coltivate, principalmente di banane, sono state distrutte. Finora, il governo spagnolo ha approvato misure di aiuto per la ricostruzione e ripresa economica dell'isola per 400 milioni di euro. (ANSA).