Multe: e' 'giungla', 2,5 mln per velocità, valore 3 mld

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Quella delle multe in Italia e' una vera ''giungla'': ne vengono 'staccate' solo per eccesso di velocita' 2,5 milioni l'anno per un incasso complessivo stimato di 3 miliardi. Pochi i comuni che pero' rendicontano le sanzioni e soprattutto di questa cifra solo poco piu' della meta' (il 56%) viene effettivamente incassata. E' il quadro che emerge dall'indagine fatta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti guidata da Simone Baldelli che annuncia inoltre una vera e propria stretta sugli autovelox. (ANSA).