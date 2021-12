Russia a Usa, riportare in patria le armi nucleari

(ANSA) - MOSCA, 17 DIC - L'articolo 7 del trattato proposto dalla Russia agli Usa prevede che "le Parti evitino il dispiegamento di armi nucleari al di fuori del territorio nazionale" e riportino in patria "le armi già dispiegate al di fuori dei confini al momento dell'entrata in vigore del trattato". Le parti "elimineranno tutte le infrastrutture esistenti per lo spiegamento di armi nucleari al di fuori del territorio nazionale". Le Parti inoltre "non addestreranno personale militare o civile di paesi che non possiedono armi nucleari all'uso di tali armi". Lo si legge sulla pagina Facebook del ministero degli Esteri russo. (ANSA).