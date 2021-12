Rasi,possibile da gennaio in Italia cura con pillola Pfizer

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Sul fronte delle cure, le pillole anti-Covid saranno presto disponibili in Italia. "Probabilmente da gennaio", ha detto a 'Buongiorno' su Sky TG24, Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Figliuolo. "L'Ema ha dato il via libera, il farmaco della Pfizer sembra molto utile rispetto al molnupiravir. Arriverà a giorni il via libera e la disponibilità ai primi di gennaio, probabilmente". (ANSA).