Pensioni: Tridico, sistema non può reggere con 23 mln occupati

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il sistema pensionistico "in un Paese con 60 milioni di abitanti non si può reggere nel lungo periodo con 23 milioni di persone che lavorano". Lo ha rimarcato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a Radio 24, sottolineando l'alto tasso di inattività, il lavoro nero e la disoccupazione soprattutto al Sud. Inoltre la nuova occupazione "è trainata principalmente dal lavoro a termine. Ho sempre detto - ha affermato ancora - che è stata una grande innovazione l'introduzione con il decreto Dignità, sospeso durante la pandemia, delle causali per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Oggi il decreto Dignità dovrebbe tornare in piena funzionalità". (ANSA).