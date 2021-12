Manovra:emendamento governo su delocalizzazioni con sanzioni

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Una sanzione pari al doppio del contributo di licenziamento se l'azienda non presenta il piano per la delocalizzazione o se nel piano mancano gli elementi previsti, come la gestione degli eventuali esuberi. E' prevista dalla bozza di emendamento del governo alla manovra, sul tema delle delocalizzazioni, che stabilisce che venga raddoppiata la sanzione già oggi prevista attraverso il contributo di licenziamento. Se non viene sottoscritto l'accordo sindacale sul piano, afferma la bozza, il contributo per i licenziamenti collettivi è aumentato del 50%. (ANSA).