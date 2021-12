Covid: nuovo boom contagi in Veneto, +5.557 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - Contagi Covid giornalieri tra i più alti di sempre in Veneto: 5.557 positivi in sole 24 ore, per una incidenza del 5,1% sul totale dei tamponi effettuati (108.000). Si tratta tuttavia di un numero, ha avvertito il governatore Luca Zaia, che in parte risente del caricamento di dati precedenti; ieri infatti i nuovi positivi erano apparsi un po' in calo. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia raggiunge i 570.842.

"Il Veneto - ha spiegato Zaia -ha il 13% di occupazione delle terapie intensive, tre sopra il limite di zona gialla, e in area medica il 15%, esattamente quello che fa scattare la zona gialla. E' verosimile che verrà dichiarato giallo". (ANSA).