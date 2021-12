Camera boccia ricorso Cunial, si entra solo con Green pass

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Collegio d'Appello della Camera ha bocciato il ricorso presentato contro l'obbligo di green pass per accedere a Montecitorio e nelle altre sedi del Parlamento presentato dalla deputata No Vax Sara Cunial.

Facendo riferimento a quanto già disposto dalla Corte Costituzionale, il Collegio ribadisce che non si può riscontrare, con l'adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati, nessuna evidente lesione di prerogative parlamentari. (ANSA).