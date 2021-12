Bankitalia: Pil 2021 al 6,2%, 2022 frena al 4%

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Crescita del Pil italiano confermata al 6,2% quest'anno, e ridimensionata al 4% (dal 4,4% indicato lo scorso luglio) per il 2022. Effetto della recrudescenza della pandemia e delle tensioni nelle catene di fornitura globali che stanno pesando nel trimestre in corso e impatteranno anche sui primi mesi del prossimo anno. E' quanto prevedono le proiezioni di dicembre della Banca d'Italia, che tuttavia migliorano lo scenario del 2023, crescita al 2,5% dal precedente 2,3%, e 1,7% nel 2024.

Via Nazionale prevede poi un balzo dell'inflazione nel 2022, con le nuove stime che indicano un +2,8% contro l'1,3% indicato solo sei mesi fa. Per l'anno in corso le nuove previsioni passano dall'1,5% all'1,9%, per il 2023 e 2024 è previsto un rallentamento a 1,5 e 1,7% rispettivamente. (ANSA).