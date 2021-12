Spider-Man fa il botto al box office, 3 milioni al debutto

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - File fuori dai cinema, quasi 3 milioni di euro di incasso (2.915.000) e circa 380mila biglietti strappati: fa il botto al primo giorno in sala l'atteso Spider-Man: No Way Home, il nuovo capitolo del franchise Warner.

Un esordio record da pre pandemia. Dice all'ANSA Mario Lorini, presidente Anec: "Per le sale è una scossa benefica, un film molto atteso che conferma il suo appeal e tutte le previsioni.

Questo debutto eccezionale dimostra che l'esperienza in sala è differente da tutte le altre e non è morta. Bisogna continuare a lavorare affinché, in sicurezza come stiamo facendo ora, torni ad essere una abitudine per tutti i target". (ANSA).