Sciopero: Della Vedova,farà più male a sindacato che governo

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Quello di oggi è uno sciopero che il sindacato diviso non ha saputo spiegare e totalmente fuori sincrono con quello che succede nel paese. Il disagio non viene affrontato. Non ci sono proposte sulle disuguaglianze, i salari bassi e sulla produttività che deve aumentare. Vedremo i numeri di oggi ma credo che più che indebolire il governo, lo sciopero farà male al sindacato". Lo ha detto a Omnibus su La7 il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova.

"L'obiettivo principale dei sindacati - ha aggiunto - è la controriforma delle pensioni. Sono in piazza con il pensiero di cancellare la Fornero e su questo sono speculari a Salvini.

Landini ha una constituency prevalentemente di pensionati e quindi cerca di rappresentare due cose che non vanno insieme: più soldi per le pensioni vuol dire meno soldi per i giovani", ha concluso Della Vedova. (ANSA).