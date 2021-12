Sanità:Fico,garanzia risorse tributo a chi combatte pandemia

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Garantire misure e risorse adeguate per la tutela della salute costituisce il modo più significativo per rendere il giusto tributo a tutti gli operatori sanitari tuttora impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia. Non si sono mai tirati indietro e sono rimasti a combattere una guerra logorante a tutela della collettività. Un compito difficilissimo per cui vi siamo tutti grati". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in un videomessaggio al congresso nazionale della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche.

"Le cronache ci hanno purtroppo spesso riportato inaccettabili episodi di aggressioni nei confronti del personale sanitario: un fenomeno odioso, da condannare fermamente, a cui il Parlamento ha voluto dare una risposta approvando la legge per la sicurezza di medici e infermieri", conclude. (ANSA).