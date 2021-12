Quirinale: Salvini, tavolo con leader entro fine anno

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Io ho invitato i miei colleghi segretari di partito e li inviterò, possibilmente anche prima della fine dell'anno, a incontrarci per parlarne a un tavolo, non sui giornali. Ho avuto l'ok da parte di tutti. Una volta approvata la legge di bilancio, li inviterò di nuovo a Roma per discutere e prevenire problemi, perché non voglio pensare a un gennaio di confusione, di trenta votazioni. Ne parlerò coi segretari di partito quando ci troveremo tutti insieme". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando degli incontri per l'elezione del presidente della Repubblica. (ANSA).