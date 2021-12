Manovra: voto commissione slitta ancora, non prima di sabato

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La commissione Bilancio del Senato comincerà le votazioni sugli emendamenti alla manovra da sabato, se non da domenica, e non da domani come si prevedeva ieri. Lo riferiscono fonti di maggioranza in una pausa delle riunioni in corso a Palazzo Madama con il governo. Resta l'obiettivo di portare il provvedimento in Aula martedì. Sono attesi in serata, ma non ci sono certezze, gli emendamenti del governo. Dopo la riunione di questa mattina a cui hanno partecipato la viceministro e la sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli e Maria Cecilia Guerra, sono aggiornati alle 15.30 i lavori per sfoltire gli emendamenti e valutare i costi. (ANSA).