Maggioranza spaccata, bocciata firma digitale liste elezioni

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "E il transatlantico torna a fare il transatlantico. Dalla @Montecitorio è tutto!" così un tweet di Patrizia Prestipino, 10 novembre 2021.

Maggioranza spaccata ieri notte in commissione Bilancio alla Camera sull'ultimo voto al decreto Recovery: dopo avere esaminato il pacchetto di emendamenti rimane da votare la proposta Magi per estendere la raccolta firme digitale alla presentazione delle liste elettorali. Sul tema si accende un dibattito con Lega, Fi e Fdi contrari e Pd, M5S a favore. Iv, pur favorevole, suggerisce di non votare una proposta divisiva.

Opposti i pareri dei relatori: contrario Roberto Pella di Fi, favorevole il dem Gian Pietro Dal Moro. Contrario il governo.

Alla fine il voto finisce pari 19 a 19 e l'emendamento viene bocciato. (ANSA).