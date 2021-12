Germania: ergastolo a attentatore sfilata di carnevale 2020

(ANSA) - BERLINO, 16 DIC - Il tribunale di Kassel ha condannato al carcere a vita il 31 enne tedesco che nel febbraio del 2020 si era lanciato contro la folla con l'auto durante una sfilata di carnevale nella cittadina di Volkmarsen nel nord dell'Assia, in Germania.

Il trentunenne è stato ritenuto colpevole di 89 capi d'accusa per tentato omicidio e lesioni personali gravi. Alla guida della sua auto il 31 enne aveva preso di mira la sfilata di carnevale nel giorno del Rosenmontag provocando 88 feriti, di cui 26 bambini.

Durante il processo l'imputato non si è mai pronunciato sulle ragioni dell'azione omicida. (ANSA).