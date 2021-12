Senato: Casellati, 21/12 Giunta per nuove regole commissioni

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Martedì 21 dicembre alle 12 si riunirà la Giunta del regolamento del Senato per mettere mano alla riduzione del numero delle commissioni in vista dell'adattamento alla riduzione del numero dei parlamentari. Si prospettano inoltre anche nuove regole per il gruppo misto. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati a margine della cerimonia tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare.

Relatori del provvedimento, spiega il presidente, saranno il senatore leghista Roberto Calderoli e il pentastellato Maurizio Santangelo, tuttavia alla discussioni sarà invitato anche un rappresentante di ogni gruppo "per arrivare a una decisione condivisa". Per Casellati "è auspicabile l'unanimità". Secondo il presidente i tempi non saranno lunghi, "meno di un mese".

(ANSA).