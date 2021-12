Quirinale: Renzi a Meloni, noi i patrioti li abbiamo eletti

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "La leader di Fdi ha fatto un appello a trovare un patriota" per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, "noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo, patriota è stato Carlo Azeglio Ciampi, patriota è stato Giorgio Napolitano e patriota è stato Sergio Mattarella che ringraziamo per il suo lavoro". Lo dice il senatore di Iv Matteo Renzi, chiudendo il suo intervento in aula dopo l'informativa del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue. (ANSA).