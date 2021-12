Omicron: agenzia Gb, maggiore minaccia da inizio pandemia

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - La variante Omicron del coronavirus "è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica dall'inizio della pandemia". Lo ha detto Jenny Harries, a capo dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), parlando davanti a una commissione del Parlamento britannico. Harries ha aggiunto che i dati in arrivo nei prossimi giorni saranno "sconcertanti" rispetto a quelli delle altre varianti. Secondo l'esperta, potrebbe crearsi una situazione "molto preoccupante" per la tenuta del servizio sanitario pubblico, che è sotto pressione per il Covid e per una serie di problemi organizzativi di più vecchia data. (ANSA).