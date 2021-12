Mattarella, grazie ai giovani del Servizio Civile

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "La Giornata Nazionale del Servizio civile universale costituisce una preziosa occasione per tributare un adeguato riconoscimento all'impegno dei numerosissimi giovani che ogni anno, spinti da un forte spirito civico, partecipano ai vari progetti di Servizio civile messi in campo, anche sfidando contesti emergenziali come quelli imposti della pandemia che stiamo ancora affrontando". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Prestare Servizio civile - sottolinea - significa tutelare e promuovere i valori istitutivi della Repubblica e dell'Unione Europea, quali la protezione sociale, la solidarietà, il rispetto della dignità umana, valori che oltre a essere alla base del funzionamento di ogni democrazia, costituiscono un patrimonio di principi solidaristici e morali fondamentali per la crescita di ogni individuo. Ma la partecipazione ai progetti di Servizio civile non costituisce solo una straordinaria esperienza di "cittadinanza attiva": sempre di più si va delineando come occasione di formazione e di arricchimento non formale, che si traduce per i giovani coinvolti in migliori prospettive di inserimento nel mondo del lavoro". (ANSA).