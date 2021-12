Lonigro, solo 30 milioni biglietti cinema venduti nel 2021

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Se il Natale sarà brillante, anche per i segnali che ci arrivano da Spider-Man, che sono eclatanti, arriveremo quest'anno complessivamente a 30 milioni di biglietti venduti. Nei nostri anni medi pre-pandemia ne vendevano 100 milioni, negli anni migliori 120, in quelli peggiori 80. Abbiamo un problema che non è solo nostro, ma planetario". Lo dice il presidente dell'Unione editori e distributori cinematografici Luigi Lonigro alla presentazione della nuova struttura dell'Anica. "Il nostro era un mercato già debole rispetto ad altri europei ed ha patito in modo importante questa crisi", aggiunge. (ANSA).