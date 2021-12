Fisco: Meloni,governo volta spalle a famiglie e imprese

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Ieri è scaduto il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. Migliaia di partite iva, imprese e famiglie che stentano a ripartire, costrette a pagare tutte insieme le rate sospese di 2 anni in cui hanno potuto lavorare poco e male. Perché il governo volta le spalle quando l'emergenza riguarda famiglie e imprese massacrate da chiusure, restrizioni e da una pessima gestione della pandemia? Per queste categorie lo stato di emergenza non deve esistere?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

