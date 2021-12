Draghi,presto cabina regia Pnrr,centreremo 51 obiettivi

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "La settimana prossima ci sarà una cabina di regia per approvare la relazione annuale sullo stato di avanzamento del Pnrr. Nel documento sarà illustrato lo stato di realizzazione del piano: le riforme intraprese; gli investimenti avviati; gli organi preposti al controllo e alla valutazione delle misure. Il Governo farà il punto anche sui 51 obbiettivi da realizzare entro la fine dell'anno, che sono in larga parte già acquisiti e che siamo certi di raggiungere tutti nei tempi previsti". Lo dice il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera in vista del Consiglio Ue. (ANSA).